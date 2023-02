WÜRZBURG. Bei einer Kontrolle in einem Regionalexpress haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Würzburg knapp 200 Gramm Heroin sichergestellt. Ein Tatverdächtiger im Alter von 20 Jahren befindet sich inzwischen wegen des Verdachts des Rauschgifthandels in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige war gemeinsam mit seinem vier Jahre älteren Bruder mit dem Regionalexpress von Frankfurt am Main in Richtung Bamberg unterwegs. Kurz vor der Einfahrt in den Hauptbahnhof Würzburg kontrollierten Bundespolizisten das Geschwisterpaar. Bei dem 20-Jährigen entdeckten die Beamten eine bräunliche Substanz, die in Frischhaltefolie verpackt war. Ein Schnelltest reagierte in der Folge positiv auf Heroin.

Die Brüder wurden anschließend der Kriminalpolizei Würzburg überstellt, die gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Würzburg die weiteren Ermittlungen übernahm. Auf deren Anordnung wurde der Jüngere am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen den 20-Jährigen die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge anordnete.

Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der 20-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Sein älterer Bruder blieb auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß. Ob und inwieweit auch er an der Tat beteiligt war, ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.