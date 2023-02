ALTDORF BEI NÜRNBERG. (184) Am späten Montagabend (06.02.2023) eskalierte in einem Ortsteil von Burgthann (Lkrs. Nürnberger Land) ein Streit. Die Schwabacher Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.



Gegen 23:30 Uhr gerieten zwei Männer im Alter von 46 und 25 Jahren in einer Spielhalle in Oberferrieden in verbalen Streit. Dieser verlagerte sich im weiteren Verlauf in den Außenbereich vor die Lokalität und eskalierte dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Hierbei ging der 46-Jährige mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf seinen 25-jährigen Kontrahenten los. Der Angriff konnte abgewehrt werden und der 46-Jährige flüchtete mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Beide Männer blieben nach derzeitigem Stand der Ermittlungen unverletzt.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen konnte der tatverdächtige 46-Jährige lokalisiert und in den Abendstunden des Folgetages (07.02.2023) durch Beamte der Polizeiinspektion Schwabach sowie der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach festgenommen werden. Gegen ihn war zwischenzeitlich wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts Haftbefehl erlassen worden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tattag. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Auskünfte im weiteren Verlauf des Verfahrens erteilt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, Frau Oberstaatsanwältin als Hauptabteilungsleiterin Gabriels-Gorsolke, unter der Telefonnummer 0911 321 - 27 80.



Erstellt durch: Tobias Huthmacher