HOF. Am Montagmittag übergab eine Frau nach einem Schockanruf Wertgegenstände an einen Unbekannten. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht Zeugen der Geldübergabe in der Ossecker Straße.

Trickbetrüger ergaunerten sich am Montag Wertgegenstände im Gesamtwert einer hohen fünfstelligen Summe von einer 65-Jährigen. Die Betrüger riefen zunächst bei der Dame an und setzten ihr die übliche Geschichte von einem tödlichen Verkehrsunfall, den ihr Sohn verursacht haben soll, vor. Um ihn vor dem Gefängnis zu bewahren, sei nun eine hohe Kaution fällig. Die Täter beorderten die Frau in die Ossecker Straße, nahe des Finanzamtes Hof. Dort übergab sie um 13.30 Uhr die Wertsachen aus ihrem Auto heraus an einen männlichen Abholer. Die Wertsachen befanden sich in einer blauen, faltbaren Einkaufstasche.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

Zirka 170 Zentimeter groß

Etwa 35 Jahre alt

Lockige, kurze, dunkle Haare

Vollbart

Trug eine schwarze Lederjacke, schwarze Jeans und ein T-Shirt mit weißem Design

Sprach deutsch mit slawischem Akzent

Wer sachdienliche Angaben, insbesondere zur Geldübergabe, der Identität des Geldabholers oder eventueller Täterfahrzeuge machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 mit der Kripo Hof in Verbindung zu setzen.