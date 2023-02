0276 – Unfallflucht auf Parkplatz

Autobahn A8/ Streitheimer Forst/ FR München – Heute gegen 04.20 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz Streitheimer Forst ein Verkehrsunfall. Dabei touchierte ein bislang unbekannter Sattelzug mit blauer Plane einen geparkten Tanklaster. Der Verursacher fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter Tel. 0821-323-1910 zu melden.

0277 – Einbruch in Schnellrestaurant

Dasing - Vom 06.02.2023, 23:50 Uhr, bis zum 07.02.2023, 07.00 Uhr, wurde versucht, in ein Schnellrestaurant in der Messerschmittstraße einzubrechen. Ein bislang unbekannter Täter trat das Schiebefenster des Kassenhäuschen ein und brach dieses aus der Halterung. Anschließend lange der Täter ins Innere und wollte die Kasse öffnen, was jedoch nicht gelang. Es entstand kein Beuteschaden, allerdings ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710.

0278 – Auto drängt sich über Gehweg vorbei

Zusmarshausen - Am Dienstag ereignete sich um 10.50 Uhr ein Verkehrsunfall in der Waldstraße in Zusmarshausen. Der 66-Jährige Fahrer eines Renault Trafic wollte dort rückwärts in sein Grundstück einfahren. Daher stand er kurzzeitig quer in der Fahrbahn. Der 67-Jährige Fahrer eines Opel Meriva wollte offenbar nicht warten, bis der 66-Jährige in sein Grundstück eingefahren ist und noch über den Gehweg hinter dem rückwärts rangierenden Renault vorbei, was nicht gelang. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

0279 - Streit an der Waschanlage endet mit Blutentnahme

Bobingen - Zu einer Streitigkeit zwischen zwei Fahrzeugführern um die Reihenfolge an einer Waschanlage an der Hoechster Straße kam es am Dienstag (07.02) gegen 16.00 Uhr. Einem der beiden Beteiligten fiel hierbei auf, dass der andere Lenker eines Pkw offensichtlich angetrunken war. Er informierte daraufhin die PI Bobingen. Vor Ort musste festgestellt werden, dass sich die Person mit seinem Fahrzeug von der Waschanlage in der Zwischenzeit entfernt hatte.

Bei einer Überprüfung der Halteranschrift in Bobingen konnte das beteiligte Fahrzeug vor der Haustür geparkt festgestellt werden. Da auf Klingeln niemand öffnete, aber Anzeichen dafür vorhanden waren, dass die Person sich in der Wohnung aufhält wurde die Eingangstür geöffnet.

Der 58-jährige Mann konnte letztendlich in der Wohnung angetroffen werden. Da er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand wurde eine Blutentnahme im KH Bobingen durchgeführt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

0280 - Trickbetrüger gehen leer aus

Ziertheim/Höchstädt - Bereits am 04.02.2023 erhielt ein Rentner aus Höchstädt einen SMS, in der sich der Absender als Familienangehöriger ausgab und schließlich gut 2300 Euro forderte, da er in Geldnöten stecken würde. Das Geld sollte auf ein litauisches Konto überwiesen werden.



Am 07.02.2023 erhielt auch eine Lauingerin eine SMS mit der bekannten Masche, dass die Tochter eine angebliche neue Nummer hätte und sie daher per Whats App Kontakt zu ihr aufnehmen sollte. Anschließend wurde vorgegeben, dass die alte Nummer nicht mehr funktionieren und gelöscht werden könnte. In beiden Fällen fiel der Betrug rechtzeitig auf, so dass kein Schaden entstand. Die Polizei Dillingen rät bei derartigen Mitteilungen, aber auch bei Internetkäufen darauf zu achten, welche Bankverbindungsdaten angezeigt werden. Sollen die Überweisungen direkt auf ein ausländisches Konto gehen, ist besondere Vorsicht gegeben. Die Kontonummern erkennt man an den ersten beiden Buchstaben der IBAN Nummer. So steht DE für Deutschland, weitere Kürzel wie IT für Italien, LT für Litauen oder GR für Griechenland. Bei Direktüberweisungen sind Stornierungen oft sehr schwierig, oft werden die für Betrugstaten angelegten Konten im Ausland nach Überweisungen schnell wieder aufgelöst, so dass der Geschädigt nicht mehr an sein Geld gelangen kann.

Mehr Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de