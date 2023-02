REGENSBURG. Bereits am Montag kam es zu einem vollendeten Callcenter-Betrug in Regensburg. Der Beuteschaden ist wieder einmal beträchtlich.

Callcenter-Betrüger nahmen am Nachmittag des 6. Februar 2023 telefonisch Kontakt mit einem 78-jährigen Mann aus Regensburg auf. Sie erzählten ihm, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Sie brachten ihn mit dieser erfundenen Geschichte dazu, an seiner eigenen Haustüre einen hohen fünfstelligen Eurobetrag an einen fremden Mann zu übergeben.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen wegen Betrugs übernommen und bittet um Ihre Mithilfe. Bitte wenden Sie sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Telefonnummer 0941/506-2888.

Tipps zum Schutz vor Callcenter-Betrug:

• Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!!!

• Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

• Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

• Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

• Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf und wählen Sie den Polizeinotruf 110.