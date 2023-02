BAB A 94, WINHÖRING, LKR. ALTÖTTING. Am 5. Februar 2023 kam es auf der Bundesautobahn A 94 bei Winhöring, verursacht durch einen 38-jährigen Falschfahrer, zu einem folgenschweren Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge. Dabei wurde ein Mann getötet, mehrere Personen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Wie die bisherigen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft, Autobahnpolizei und Kriminalpolizei ergaben, muss davon ausgegangen werden, dass der 38-Jährige den Zusammenstoß bewusst herbeiführte. Gegen ihn wird deshalb wegen des Verdachts des Mordes in Tateinheit mit 4 Fällen des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und schwerem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt. Es erging Haftbefehl.

Wie die Autobahnpolizeistation Mühldorf am Inn bereits berichtete, war es am Abend des 5. Februar 2023 auf der BAB A 94 zu einem Falschfahrerunfall mit dramatischen Folgen gekommen. Ein 38-jähriger Mann aus dem Landkreis Rottal-Inn fuhr gegen 18.00 Uhr mit seinem Pkw Seat an der Anschlussstelle Altötting entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf die Autobahn in Richtung München auf. Dort stieß er mit hoher Geschwindigkeit und ausgeschaltetem Fahrtlicht frontal mit einem Pkw Skoda zusammen. Anschließend fuhren noch zwei weitere Fahrzeuge, ein Audi und ein Ford, in die Unfallstelle. Der 34-jährige Lenker des Skoda erlitt dabei tödliche Verletzungen, seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Zwei der vier anderen Fahrzeuginsassen aus den übrigen Fahrzeugenzogen sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Der 38-jährige Fahrer des Seats wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert. Er kam lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum, wo er seitdem intensivmedizinisch behandelt wird. Mit einem Ableben ist derzeit nicht mehr zu rechnen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Autobahnpolizeistation Mühldorf am Inn, unterstützt wurden die Beamten dabei an der Unfallstelle von einem Sachverständigen. Aufgrund der bislang festgestellten Spurenlage, Aussagen von Zeugen und ersten Ergebnissen aus weiteren polizeilichen Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass der 38-Jährige den Frontalzusammenstoß in suizidaler Absicht bewusst herbeiführte. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt daher wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes in Tateinheit mit vier tateinheitlichen Fällen des versuchten Mordes jeweils in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie in weiterer Tateinheit mit schwerem gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Die Autobahnpolizei übergab die weiteren Ermittlungen an die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein erließ ein Richter Haftbefehl gegen den Beschuldigten.