GROßWEIL, OT PÖLTEN, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am Dienstagabend, 7. Februar 2023, der Dachstuhl eines landwirtschaftlichen Anwesens in Brand. Ein Bewohner wurde leicht verletzt, der entstandene Sachschaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Dienstagabend, 07.02.2023, gegen 20:00 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle über einen Dachstuhlbrand eines Wohnhauses auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Großweil, Ortsteil Pölten, informiert. Aus bislang unbekannter Ursache war in der Dachgeschosswohnung ein Feuer ausgebrochen. Bei Eintreffen der Einsatz- und Rettungskräfte stand auch ein Teil des Dachstuhls in Flammen. Ein 32-jähriger Bewohner des Hauses wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert, alle anderen Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in dem Anwesen befanden, blieben unverletzt. Auch alle Tiere aus einem angrenzenden Stallgebäude konnten unversehrt ins Freie gebracht werden. Es entstand Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Beamte der Polizeiinspektion Murnau übernahmen noch in der Nacht die ersten Ermittlungen zur Brandursache, die in weiterer Folge nun von den Brandfahndern der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen geführt werden. Aussagen zur genauen Brandursache können derzeit nicht gemacht werden, hierzu dauern die Ermittlungen noch an. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen bislang nicht vor.