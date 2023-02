NÜRNBERG. (181) In der Nacht von Sonntag (05.02.2023) auf Montag (06.02.2023) tauschten Unbekannte mehrere Plakate in Bus- und Straßenbahnhaltestellen in der Nürnberger Innenstadt aus. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Am Montagmorgen teilten mehrere Passanten der Polizei mit, dass offenbar Plakate in Schaukästen von Bus- und Straßenbahnhaltestellen im Bereich des Nürnberger Hauptbahnhofs, des Celtisplatzes und des Plärrers ausgewechselt wurden. Insgesamt konnten gut 15 Plakate mit polizeikritischen Inhalten festgestellt werden.

Zum Austausch der Plakate wurden die entsprechenden Schaukästen, ohne diese zu beschädigen, von den Unbekannten geöffnet und wieder geschlossen. Die Plakate wurden sichergestellt.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold