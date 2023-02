EGGENFELDEN, LKR. ROTTAL-INN. Nach einer Kontrolle stellten Beamte der Grenzpolizeigruppe der PI Simbach a. Inn am 06.02.2023 im Fahrzeug und im Rahmen von Wohnungsdurchsuchungen bei einer Person mehr als zwei Kilogramm Marihuana sicher, die Person wurde festgenommen.

Am 06.02.2023, gegen 12:30 Uhr, konnte in Eggenfelden bei einer Schleierfahndungskontrolle im Fahrzeug eines 21-Jährigen zunächst eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. In den Wohnungen des 21-Jährigen wurden im Anschluss mehr als zwei Kilogramm Marihuana von der Polizei aufgefunden und sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Landshut und die Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am 07.02.2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut einen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landshut vorgeführt. Gegen den 21-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen, er wurde zwischenzeitlich in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 08.02.2023, 09:16 Uhr