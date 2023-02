GRAFENWÖHR, LKR. NEUSTADT A. D. WALDNAAB. Bereits am 01. Februar 2023, kam es zu einem vollendeten Callcenter-Betrug. Die Polizei sucht Zeugen.

Callcenter-Betrüger nahmen am Nachmittag des 01. Februar 2023 telefonisch Kontakt mit einer 64-jährigen Frau aus Grafenwöhr auf. Die Betrüger erzählten der Frau, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Sie brachten sie mit dieser erfundenen Geschichte dazu, gegen 18:00 Uhr einen fünfstelligen Eurobetrag an einen fremden Mann zu übergeben. Die Übergabe fand auf einem Supermark-Parkplatz in der Bahnhofstraße 60 statt.

Der Mann wurde folgendermaßen beschrieben:

Ca. 25 - 30 Jahre alt

Schlank

Blasse Gesichtsfarbe

175 cm – 180 cm groß

Osteuropäische Erscheinung

Bekleidet mit einer weiß-roten Regenjacke, einer schwarzen Wollmütze und Bluejeans

Die Kriminalpolizei Weiden i. d. Oberpfalz hat die Ermittlungen wegen Betrugs übernommen und bittet um Ihre Mithilfe.

Haben Sie am Mittwoch, 01. Februar, gegen 18:00 Uhr auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße 60 verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Haben Sie im Umfeld des Parkplatzes vor oder nach der Tatzeit Personen oder Fahrzeuge gesehen, die Ihnen verdächtig vorkamen?

Ist Ihnen eine Person mit einer weiß-roten Regenjacke im Umfeld des Parkplatzes aufgefallen?

Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Kriminalpolizeiinspektion Weiden unter der Telefonnummer 0961/401-2222.

Hier noch einige Tipps zum Schutz vor Callcenter-Betrug: