REGENSBURG. Am Samstagvormittag, 04. Februar 2023, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Radlader aus einem Firmengelände im Regensburger Norden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 04. Februar 2023, gegen 09:00 Uhr, überkletterte ein bislang unbekannter Täter den Zaun eines Firmengeländes in der Hofer Straße im Gewerbegebiet Haslbach. Anschließend fuhr er mit einem dort abgestellten Radlader, durchbrach den Zaun und verschwand damit in unbekannte Richtung. Es handelt sich um ein Fahrzeug des Herstellers Liebherr in gelber Farbe mit schwarzem Schriftzug.

Bereits in der vergangenen Woche war derselbe Radlader von einem nahegelegenen Lagerplatz aus unbefugt benutzt worden. Weil er aber später unbeschädigt zurückgebracht wurde, kam es nicht zu einer Anzeigeerstattung.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eines Kraftfahrzeuges und bittet um Ihre Mithilfe.

Haben Sie im Bereich der Hofer Straße in Regensburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen, die im Zusammenhang mit dem gestohlenen Radlader stehen könnten oder haben Sie das gestohlene Fahrzeug irgendwo gesehen?

Wurde Ihnen im Bereich des Gewerbegebietes Haslbach ein Radlader (Hersteller Liebherr, Farbe: gelb / schwarz) zum Kauf angeboten?

Haben Sie im näheren Umfeld einen solchen Radlader besichtigt – auch wenn es dann nicht zum Kauf kam?

Bitte melden Sie sich mit Hinweisen bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888.