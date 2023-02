BELLLENBERG. Am Dienstag, 07.02.2023, geriet gegen 14:45 Uhr in der Memminger Straße in Bellenberg zunächst ein Brennholzlager an einem Einfamilienhaus aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der Brand breitete sich in der Folge sehr schnell auf das angrenzende Wohnhaus aus. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehren konnte ein Vollbrand des Gebäudes verhindert werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf mind. 500.000,00 EUR. Bei dem Brand waren insgesamt 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bellenberg, Neu-Ulm, Vöhringen und Weißenhorn sowie des Rettungsdienstes im Einsatz. Die ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Illertissen sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Sachbearbeitung zur Klärung der konkreten Brandursache wird durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen.

(KPI Memmingen – KDD)