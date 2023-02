HEILIGENSTADT, LKR. BAMBERG. Freitagnacht verwechselte ein 19-Jähriger in seinem Mercedes offenbar Brems- und Gaspedal und fuhr gegen die Wand einer Lagerhalle.

Der Mann fuhr mit seinem Mercedes rückwärts auf die Straße. Statt zu bremsen, betätigte er das Gaspedal und fuhr beschleunigt in eine Hauswand. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro und am Fahrzeug Totalschaden von rund 10.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.