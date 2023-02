BAMBERG. Taschendiebe trieben am Wochenende ihr Unwesen in der Bamberger Innenstadt. Die Masche war immer die gleiche – Umarmung, Geld weg!

Mit einer durchaus bekannten Methode zogen in der Nacht von Samstag auf Sonntag Taschendiebe durch die Innenstadt von Bamberg und suchten sich dort gezielt ihre Opfer. Im Zeitraum von 2 Uhr bis 5 Uhr morgens wurden sieben Fußgänger bestohlen.

Das Vorgehen der Diebe war in allen Fällen identisch: In Kleingruppen gingen die Täter auf ihre Opfer zu und verwickelten sie in ein belangloses Gespräch. Sie fragten zum Schein nach dem Weg oder nach der Uhrzeit. Zum Dank für die Auskunft umarmten sie die ahnungslosen Bürger innig und zogen ihnen dabei Geld und Wertsachen aus den Taschen. Meist suchten sich die Täter gezielt Opfer, die auf Kneipentour in der Innenstadt oder bereits auf dem Nachhauseweg waren und dem Alkohol entsprechend zugesprochen hatten. In allen Fällen hatten die Täter dunkles Haar und einen dunklen Teint.

Die Kriminalpolizei Bamberg warnt vor dieser Masche:

Halten Sie sich nachts nicht alleine in der Innenstadt auf, sondern bleiben zusammen.

Meiden Sie verdächtige Personengruppen und passen Sie auf Ihre Wertsachen auf.

Tragen Sie Geld- und Wertgegenstände am besten in der geschlossenen Jackeninnentasche.

Sind auch Sie auf diese Art bestohlen worden oder haben verdächtige Wahrnehmungen gemacht, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.