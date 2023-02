0268 – Einbruch in Stadtmarkt

Innenstadt – In der Nacht vom Sonntag auf Montag (05./06.02.2023) drang ein bislang unbekannter Täter in den Augsburger Stadtmarkt (in der Fuggerstraße) ein. Hier ging er mindestens acht Verkaufsstände an und erbeutete daraus u.a. diverse Getränke, Saucen, Teller und Bargeld. Außerdem brach er eine Vitrine auf und entwendete daraus mehrere Messer im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Der genaue Beuteschaden steht noch nicht fest, dürfte sich aber wohl auf etwas mehr als 2.000 Euro belaufen. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich in ähnlicher Höhe bewegen. Der Abtransport der Beute könnte mittels am Eingang Ernst-Reuter-Platz gelagerten Kisten erfolgt sein.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.

0269 – Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Göggingen – Gestern Abend (06.02.2023) kurz vor 20.00 Uhr, kam es in einer Wohnung in der Röntgenstraße zu einem Zimmerbrand. Die Berufsfeuerwehr Augsburg konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen bzw. eine Ausbreitung auf andere Zimmer verhindern. Andere Wohneinheiten im Anwesen waren nicht betroffen. Die 66-jährige Bewohnerin kam mit Verdacht auf leichte Rauchgasintoxikation zur vorsorglichen Untersuchung in die Uniklinik. Der Schaden in ihrer Wohnung dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 60.000 Euro belaufen. Brandursache waren nach Angaben der Geschädigten brennende Kerzen, die heruntergefallen waren und dabei ein Holzregal in Brand setzten.

0270 – Unfallfluchten: Zeugen gesucht

Lechhausen – Am gestrigen Montag (06.02.2023) zwischen 16.50 und 17.40 Uhr, wurde ein in der Katzbachstraße (Höhe Hausnummer 43) geparkter schwarzer BMW X1 im Bereich der hinteren linken Stoßstange angefahren und verkratzt. Der Schaden, den der unbekannte Verursacher hinterließ, beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.



Göggingen – Im Zeitraum vom 04. – 06.02.2023 (Sa.-Mo.) wurde ein in der Röntgenstraße (Höhe Hausnummer 13) geparkter schwarzer Skoda Fabia von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer am linken Frontbereich angefahren. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

0271 – Geburtstag im Polizeiarrest: Anzeige statt Happy Birthday

Jakobervorstadt – Offenbar viel zu tief ins Glas geschaut hatte gestern (06.02.2023) gegen 18.15 Uhr ein 43-Jähriger, der nach einem Kneipenbesuch in der Jakoberstraße mit einem Taxi heimfahren wollte. Allerdings verweigerte der Taxifahrer die Mitnahme des volltrunkenen Fahrgastes, so dass die Wirtin der Bar den Rettungsdienst und die Polizei verständigte. Beim Eintreffen der Polizeistreife lag der Gast stark alkoholisiert in der Bar und wurde vom Rettungsdienst bereits vorsorglich untersucht. Außer einer Alkoholisierung von knapp 2,5 Promille war ansonsten jedoch kein medizinisches Einschreiten erforderlich. Der Mann konnte weder seinen Namen noch seine Anschrift nennen und führte auch sonst keine Ausweispapiere mit sich. Nachdem er dann stattdessen ausfällig wurde, die Polizeibeamten beleidigte (an die Kraftausdrücke konnte er sich hingegen noch erinnern…) und um sich zu schlagen begann, wurde er gefesselt und in Gewahrsam genommen.

Die Nacht über durfte er im Polizeiarrest ausnüchtern. Hier stellten die Beamten bei der Personalienüberprüfung dann fest, dass der Mann offenbar seinen 43. Geburtstag zu intensiv gefeiert hatte. Ungeachtet dessen wird er sich nun wegen Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigung verantworten müssen.