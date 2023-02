PASSAU. Nach der Protestaktion durch Umweltaktivisten in Passau ist ein 24-Jähriger in einen längerfristigen Präventivgewahrsam genommen worden. Das Amtsgericht Passau hat auf Antrag der PI Passau die Fortdauer der angeordneten Freiheitsentziehung bestätigt.

Im Zusammenhang mit der Protestaktion durch Klimaaktivisten in Passau vom 06.02.2023 wurde ein 24-Jähriger in einen längerfristigen Gewahrsam genommen, da zu befürchten war, dass der 24-Jährige mit vergleichbaren zukünftigen Aktionen weitere Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit oder Straftaten begehen würde. Der Betroffene war bereits in der Vergangenheit mehrfach bei ähnlichen Protestaktionen beteiligt.

Nach der gestrigen Vorführung (06.02.2023) am Amtsgericht Passau wurde durch einen Richter die Freiheitsentziehung bestätigt, der 24-Jährige ist zwischenzeitlich in eine Justizvollzugsanstalt verbracht worden.

Verkehrsteilnehmer, die im Rahmen der Protestaktion behindert wurden, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der Telefonnummer 0851/9511-0 in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 07.02.2023, 13:57 Uhr