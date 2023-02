Callcenterbetrug - Begründeter Argwohn im letzten Moment - Ehepaar erkennt Betrugsmasche gerade noch rechtzeitig - Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein Ehepaar ist am Freitag gerade noch rechtzeitig misstrauisch geworden. Callcenter-Betrüger hatten sich als Polizeibeamte ausgegeben und wollten von ihnen mehrere zehntausend Euro erbeuten. Das Rentnerpaar stand kurz vor der Übergabe, als sie Zweifel überkamen. Die betrügerische Abholerin stand bereits parat. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg sucht nun nach der tatverdächtigen Frau.



Am Freitagmittag erhielt das Paar aus Aschaffenburg einen Anruf von bislang unbekannten Betrügern, die sich unter anderem als Anwälte ausgaben und vorgaben ihre Tochter sei in einer Notsituation. Angeblich habe diese einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und könne eine drohende Haftstrafe nur mit einer schnellen Geldzahlung über mehrere zehntausend Euro abwenden.



Die Eheleute glaubte den professionell agierenden Tätern und hatten in der Folge einen entsprechenden Geldbetrag zusammengetragen. Diesen hätten die beiden am Agathaplatz, nahe des Gerichtsgebäudes, an eine Abholerin übergeben sollen. Glücklicherweise wurden die beiden misstrauisch, als sie auf die unbekannte Frau trafen. Die Abholerin konnte das Ehepaar nicht überzeugen berechtigt das Geld entgegenzunehmen. Zur Übergabe kam es in der Folge nicht. Zu dem Aufeinandertreffen war es zwischen 15:00 Uhr und 15:15 Uhr gekommen.



Der Fall wurde erst einige Zeit später polizeibekannt.



Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls um Hinweise.



Die unbekannte Frau kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 25 - 30 Jahre alt

Ungefähr 160 cm groß

Trug einen Parker und eine Umhängetasche mit Muster

Die Kripo wendet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat die Szenerie auf dem Agathaplatz beobachten können?

Wer hat die unbekannte Frau im Vorfeld oder nach dem Treffen gesehen?

Wer kann etwas über ein mögliches Fluchtfahrzeug der Unbekannten sagen?

Hinweise nimmt dir Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

27-Jähriger von Unbekannten angegriffen - Kripo ermittelt - Wer hat etwas gesehen?

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein am Kopf verletzter 27-jähriger Mann beschäftigt die Kriminalpolizei. Er wurde am frühen Samstagmorgen in der Innenstadt offensichtlich angegriffen. Von den mutmaßlichen Tätern fehlt bislang jede Spur. Ein Anwohner hatte zuvor einen Streit gehört. Die Ermittler hoffen auf weitere Zeugenhinweise.



Ein Anwohner hatte um 02:10 Uhr eine verbale Auseinandersetzung in der Treibgasse wahrgenommen, diese allerdings nicht sehen können. Er verständigte daraufhin die Polizei. Kurze Zeit später konnten die fahndenden Beamten den 27-Jährigen mit einer blutenden Wunde am Kopf am Freihofsplatz antreffen. Der Mann war äußerst stark alkoholisiert und gab zu verstehen, dass er von mehreren Personen attackiert worden sei. Dabei habe es sich um männliche Jugendliche gehandelt. Eine nähere Beschreibung liegt dem aktuellen Sachstand nach nicht vor.



Aufgrund der Kopfverletzung brachte der Rettungsdienst den jungen Mann ins Klinikum, wo er weiterbehandelt werden musste.



Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und sucht mit folgenden Fragen nach möglichen weiteren Zeugen der Tat.

Wer hat die Auseinandersetzung in der Treibgasse beobachten können?

Wer hat die Täter möglicherweise flüchten sehen?

Wer kann sonst Sachdienliches mitteilen?

Hinweise nimmt dir Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.



Ford Kuga entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte haben am Sonntagabend einen Pkw der Marke Ford vor einem Wohnanwesen entwendet. Im Rahmen ihrer Ermittlungen hofft die Polizeiinspektion Aschaffenburg auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen haben die Täter den roten Ford Kuga zwischen 18:30 Uhr und 21:50 Uhr in der Carl-Bosch-Straße aus einem Carport entwendet und sind damit in unbekannte Richtung geflüchtet. An dem Fahrzeug waren zum Zeitpunkt des Diebstahls die amtlichen Kennzeichen AB-AS1905 angebracht. Von den Unbekannten und dem Fahrzeug fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft hierbei auch auf sachdienliche Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter 06021/857-2230 bei der Polizei zu melden.



Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr wurde am Montag aus einem unversperrten gelben Mercedes Sprinter ein Rucksack entwendet. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt in der Stadelmannstraße geparkt.

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 17:20 Uhr und 17:30 Uhr, wurde auf dem REWE-Parkplatz in der Taunusstraße ein dort geparkter Audi A4 im Bereich des linken vorderen Radlaufs beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag (31. Januar), 18:30 Uhr, und Mittwoch (01. Februar), 09:30 Uhr, wurde aus dem Vorraum einer Bankfiliale in der Hanauer Straße eine Funkklingel entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.