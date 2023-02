Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. In der Nacht auf Sonntag soll ein 33-Jähriger einen 23-Jährigen mit einem Messer attackiert haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den Mann.

In der Nacht auf Sonntag, 1.20 Uhr, soll der 33-jährige Marokkaner in einer Asylbewerberunterkunft in das Zimmer des 23-Jährigen eingedrungen sein. Anschließend soll der Tatverdächtige Stichbewegungen mit einem Messer Richtung Bauch des 23-Jährigen ausgeführt haben. Dieser wehrte die Attacke ab. Mitarbeiter der Security-Firma bemerkten die Auseinandersetzung und nahmen den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizeistreifen fest.

Die Kriminalpolizei Bamberg und die Staatsanwaltschaft Bamberg übernahmen die Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde der Tatverdächtige am Montagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Der 33-Jährige befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt und muss sich unter anderem wegen versuchten Totschlags strafrechtlich verantworten.