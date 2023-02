KIST, LKR. WÜRZBURG. Am Freitagabend stellten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle etwa zwei Kilogramm Haschisch sicher. Die drei Fahrzeuginsassen wurden festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Beschuldigten sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.



Gegen 18:20 Uhr unterzog eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach auf der A3 Höhe der Anschlussstelle Helmstadt einen Renault einer Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Kontrolle entdeckten die Autobahnfahnder rund zwei Kilogramm Haschisch in den Rucksäcken der Fahrzeuginsassen, die daraufhin vorläufig festgenommen wurden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die drei Männer im Alter zwischen 21 und 24 Jahren dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehle gegen diese erließ.



Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg zur Herkunft der Drogen und den Hintermännern der in Nürnberg wohnhaften Beschuldigten. Das Fahrzeug, in dem die Männer unterwegs waren, befand sich zudem ebenfalls rechtswidrig in deren Besitz und konnte inzwischen dem rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt werden.