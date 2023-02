AMBERG. Graffitisprayer beschädigten in der Nacht vom 27.01.2023 auf den 28.01.2023 zwei Gebäude durch Schmierereien. Polizei sucht Zeugen.

Am Wochenende besprühten bislang Unbekannte in der Zeit von Freitag auf Samstag in der Sebastianstraße in Amberg, sowohl eine Mauer der örtlichen Pfarrei als auch eine Hausmauer eines Wohngebäudes mit Schriftzügen und einem Hakenkreuz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Amberg übernahm die Ermittlungen.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 09621/890-0 entgegen.