HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Am Montagvormittag geriet eine Wohnung in Brand, was einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr zur Folge hatte. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt nun zur Brandursache.

Am Montagvormittag, 10 Uhr, wählte ein 62-Jähriger den Notruf, nachdem er das Feuer in seiner Wohnung bemerkt hatte. Kräfte der Polizei Bamberg-Land und der umliegenden Feuerwehren eilten zum Brandort in der Alleestraße. Inzwischen zogen dichte Rauchschwaden auf die Straße. Der 62-Jährige zog sich eine Rauchgasvergiftung zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die beiden anderen Hausbewohner und ihre Haustiere blieben glücklicherweise unverletzt. Ersten Schätzungen zufolge bewegt sich der Sachschaden bei etwa 70.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bamberg hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.