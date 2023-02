Verbale Auseinandersetzung endet mit Schlägen - 45-Jähriger verletzt - Polizei sucht nach drei unbekannten jungen Männern

ASCHAFFENBURG / DAMM. Bereits vergangenen Dienstag kam es vor einem Mehrfamilienhaus zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 45-Jähriger attackiert worden ist. Zuvor war es zwischen dem Mann und einer Gruppe junger Männer zum verbalen Streit gekommen. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.



Dem aktuellen Sachstand nach hatte es gegen 19:00 Uhr in der Wohnung des 45-Jährigen geklingelt. Der Mann hatte offenbar zunächst über die Sprechanlage Kontakt zu einem ihm unbekannten Mann und ist in der Folge vor die Haustür des Mehrparteienhauses gegangen, um mit der Person zu sprechen.



Dort traf der Hausbewohner auf drei Männer, die er nicht kannte. Mit einem der Unbekannten kam es im Verlauf zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, bei der auch Beleidigungen ausgesprochen worden sein sollen. Eine zweite Person der Gruppe habe den 45-Jährigen schließlich ins Gesicht geschlagen und auch getreten. Der Angegriffene hatte sich hierdurch im Gesicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.



Die drei jungen Männer seien nach dem Vorfall zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet.



Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei Aschaffenburg verlief ohne Erfolg. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.



Zu den zwei Haupttätern liegt die nachfolgende Beschreibung vor:



Person 1:

Männlich

Schlank

Circa 180 cm groß,

Etwa 20 Jahre alt

Trug eine blaue Mütze und eine dunkle Jacke

Person 2:

Männlich

Schlank

Circa 175 cm groß

Etwa 19 Jahre alt

Lockige Haare

Trug ein weißes Kapuzenshirt und eine schwarze Winterjacke mit eingenähten Quadraten

Die dritte anwesende Person kann lediglich als männlich beschreiben werden.



Die Polizei Aschaffenburg ermittelt in der Sache und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Wer hat die Tat möglicherweise beobachtet?

Wer hat die Männer flüchten sehen?

Wer kann sonst Hinweise auf die Identität der Täter geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Scheibe an Haustür eingeschlagen - Täter flüchtig - Polizei sucht Zeugen

MILTENBERG. Am frühen Samstagmorgen hat ein Unbekannter die Scheibe einer Haustüre beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei Miltenberg ermittelt und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Ein Hausbewohner hörte um 04:00 Uhr morgens in der Schererstraße einen Schlag und das Geräusch von splitterndem Glas. Beim Nachsehen musste der Mann einen Schaden an der Eingangstür feststellen. Der unbekannte Täter war indes schon in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die umgehend verständigte Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch bislang ohne Ergebnis verlaufen sind.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.



Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Zeitraum zwischen Samstag, 21:30 Uhr, und Sonntag, 12:45 Uhr, hat ein Unbekannter offensichtlich mutwillig den rechten Hinterreifen eines grauen 3er BMW zerstochen. Das Auto war in der Medicusstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Zwischen Samstag, 23:00 Uhr, und Sonntag, 05:00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Krummgasse. Hier wurde ein silberner Opel Corsa am linken Außenspiegel beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.