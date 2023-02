NÜRNBERG. (178) Am Freitagabend (03.02.3023) beging ein 46-Jähriger in der Nürnberger Innenstadt einen Ladendiebstahl. Aufgrund weiterer Verstöße befindet sich der Mann nun in Haft.



Gegen 17:30 Uhr wurde der Mann in einem Bekleidungsgeschäft am Ludwigsplatz durch eine Zeugin dabei beobachtet, als er mit mehreren Kleidungsstücken eine Umkleidekabine betrat. Als er die Kabine wieder verließ, hing er nur einen Teil der Kleidung zurück.

Durch die hinzugerufenen Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnte die fehlende Kleidung, unter der Kleidung des Tatverdächtigen verborgen, festgestellt werden. Bei dem auf Verlangen durch den Tatverdächtigen ausgehändigten Personalausweis stellten die Beamten fest, dass dieser nicht auf ihn ausgestellt war. Der Ausweis stammte aus einer am gleichen Tag als verloren gemeldeten Geldbörse eines Unbeteiligten. Letztlich fanden die Beamten bei dem 46-Jährigen noch Unterlagen zu zwei am Tattag abgeschlossene Handyverträgen. Diese hatte er offensichtlich auf die Personalien des Inhabers des unterschlagenden Ausweises abgeschlossen.

Der 46-jährige Mann muss sich nun unter anderem wegen Diebstahls, Fundunterschlagung und Betrugs strafrechtlich verantworten. Seitens der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde noch am 03.02.2023 Haftantrag gegen den Mann gestellt. Zwischenzeitlich wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen.



