203. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; vier Personen leicht verletzt – Lehel

Am Sonntag, 05.02.2023, gegen 17:20 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw auf der Paradiesstraße von der Emil-Riedel-Straße kommend in Richtung Widenmayerstraße. Der 22-Jährige wollte hier nach links auf die Widenmayerstraße abbiegen.

Zur selben Zeit fuhr eine 36-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach mit einem Mercedes Pkw die Widenmayerstraße stadtauswärts. Ein 36-Jähriger ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach befand sich auf dem Beifahrersitz des Mercedes.

Beim Abbiegevorgang des 22-Jährigen kollidierten die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich miteinander. Durch den Zusammenstoß kam der Mercedes von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere am linken Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge.

Ein vom Unfall umherfliegendes Fahrzeugteil verletzte eine 28-Jährige mit Wohnsitz in München leicht, welche als Fußgängerin unterwegs war. Die beiden Fahrzeugführer und der Beifahrer wurden ebenfalls leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Die Fußgängerin benötigte vor Ort keine medizinische Versorgung.

Aktuell wird der Gesamtschaden auf über 100.000 Euro geschätzt.

Der Einmündungsbereich wurde hier für mehrere Stunden komplett gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

204. Brandfall; eine Person verletzt – Laim

Am Sonntag, 05.02.2023, gegen 21:00 Uhr, teilte die Feuerwehr der Polizei mit, dass es in einer Wohnung in Laim zu einem Brand gekommen ist. Aus diesem Grund wurden mehrere Streifen zum Einsatzort geschickt.

Vor Ort hatte sich der Brand mittlerweile in der kompletten Wohnung ausgebreitet. Der Bewohner, ein 62-Jähriger mit Wohnsitz in München, der die Wohnung selbständig verlassen konnte, wurde leicht verletzt, mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Die Wohnung brannte vollständig aus und das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses wurde verrußt.

Die Brandursache ist aktuell Stand der Ermittlungen, die vom Kommissariat 13 (Branddelikte) geführt werden.

205. Einbruch in Gaststätte – Neuhausen

Im Zeitraum von Samstag, 04.02.2023, 23:00 Uhr, bis Sonntag, 05.02.2023, 09:00 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über eine Tür in eine Gaststätte in Neuhausen ein.

Die Täter entwendeten Bargeld und einen Tresor und flüchteten in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Landshuter Allee, Klugstraße und Paschstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

206. Wohnungseinbruch – Milbertshofen

Im Zeitraum von Samstag, 28.01.2023, 10:00 Uhr, bis Sonntag, 05.02.2023, 10:50 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in Milbertshofen ein.

Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter dabei eine Terrassentür der Erdgeschosswohnung auf und gelangten so in diese. Die Täter entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen-

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Milbertshofener Straße, Bad-Soden-Straße und Vogelhartstraße (Milbertshofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

207. Ermittlung von zwei Tatverdächtigen nach besonders schwerem Fall des Diebstahls – Untergiesing

Am Samstag, 31.12.2022, gegen 17.15 Uhr, konnte der Halter eines Kleinkraftrades der Marke Piaggio feststellen, wie zwei ihm unbekannte Täter versuchten den in der Winterstraße geparkten Roller zu entwenden. Als der Halter die beiden Personen ansprach, flüchteten diese.

Am Tatort konnten noch zwei weitere Motorroller festgestellt werden, die vermeintlich von den beiden Tätern stammten. An allen Fahrzeugen wurden im Rahmen der Anzeigenaufnahme eine Spurensicherung durchgeführt.

Im Rahmen der Spurenauswertung durch das Bayerische Landeskriminalamt ergab sich bei einem der Fahrzeuge ein Treffer auf eine Person. Bei dieser Person handelt es sich um einen 17-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Im Rahmen der Ermittlungen gestand der 17-Jährige und es ergab sich ein weiterer Tatverdacht gegen einen 14-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz in München. Die Beiden wurden angezeigt wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls eines Kraftrades, Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug sowie einem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Eine Beteiligung an gleichgelagerten Fällen wird derzeit geprüft.

Das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) führt weiterhin die Ermittlungen.

208. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte – Sendling

Am Samstag, 04.02.2023, gegen 18.30 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung, dass eine Personengruppe am Resi-Huber-Platz Kunden eines Supermarktes belästigen würde.

Vor Ort konnten anfänglich zwei Personen angetroffen und kontrolliert werden. Während dieser Kontrolle kamen drei weitere Personen hinzu. Unvermittelt wurden die Polizeibeamten von einem der hinzukommenden Personen, einem 44-Jährigen mit Wohnsitz in München, der sich aggressiv verhielt, beleidigt.

Aufgrund dessen wurden weitere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Im weiteren Verlauf ging der 44-Jährige gezielt auf einen Polizeibeamten zu und versuchte diesen ins ins Gesicht zu schlagen. Der Polizeibeamte konnte dem Schlag ausweichen. Ein weiterer Angriff konnte nur durch den Einsatz von Pfefferspray unterbunden werden.

Der 44-Jährige wurde gefesselt und vorläufig festgenommen. Ein hinzugezogener Rettungsdienst versorgte den 44-Jährigen ambulant. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 44-Jährige in Gewahrsam genommen und konnte am nächsten Morgen entlassen werden. Gegen ihn richten sich nun Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie versuchter Körperverletzung.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

209. Festnahme eines Exhibitionisten – Maxvorstadt

Am Freitag, 03.02.2023, gegen 16:40 Uhr, verständigten Zeugen den Polizeinotruf 110, und gaben an, eine männliche Person zu sehen, die sexuelle Handlungen an sich vornimmt. Dabei stand diese Person nackt hinter einer Fensterscheibe in Richtung der Straße.

Die eintreffenden Streifen konnten einen 26-Jährigen mit Wohnsitz in München antreffen und festnehmen. Bei seiner Festnahme fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Marihuana. Der 26-Jährige konnte nach Beendigung der Anzeigenerstattung und ED-Behandlung vom Polizeipräsidium München aus entlassen werden.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

210. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Maxvorstadt

Am Sonntag, 05.02.23, gegen 22:45 Uhr, meldeten Zeugen über den Polizei Notruf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit zwei Fahrzeugen auf der Ludwigstraße in Fahrtrichtung Odeonsplatz.

Im Rahmen einer groß angelegten Fahndung mit sieben Streifen konnten beide Fahrzeuge schließlich gestellt und angehalten werden.

Nach ersten Erkenntnissen fuhren eine 23-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München, mit einem VW Pkw und ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München, mit einem Mercedes Geländewagen auf der Ludwigsstraße mit überhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts, wobei sie unter anderem durchgezogene Linien überfuhren und zum Überholen auf die Gegenfahrbahn gerieten.

Am Odeonsplatz wendeten die beiden Fahrzeugführer und fuhren in ebenso auffälliger Fahrweise, stark beschleunigend, in Richtung Milbertshofen auf der Leopoldstraße weiter.

Kurz darauf konnten beide getrennt voneinander angetroffen werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Führerscheine der beiden Fahrer beschlagnahmt. Gegen die Fahrer wird wegen Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und diverser Verstöße nach der Straßenverkehrsordnung ermittelt.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Beteiligten wieder entlassen.

Die weitere Sachbearbeitung in diesem Fall erfolgt durch die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall im Bereich Ludwigstraße und Leopoldstraße machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-0, in Verbindung zu setzen.

211. Polizei lädt ins Theater ein

In Kooperation mit dem Münchner Sicherheitsforum e. V. wird das Polizeipräsidium München auch im neuen Jahr das Engagement des mit dem „European Crime Prevention Award“ der EU ausgezeichneten Replaytheaters aufrechterhalten.

Die professionellen Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen stellen in dem Stück „Grüß Gott, schön, dass Sie da sind“ die skrupellosen Methoden von Trickdieben dar.

Alle Schauspieler/innen* spielen dieses nach wie vor aktuelle Phänomen anhand der perfiden Methoden des „Falschen Polizeibeamten“, „Falschen Handwerkers“ und des „Enkeltricks“ nach. Freiwillige werden von den Komparsen sogar in das Spiel integriert und können am eigenen Leib erfahren, wie hinterhältig die Kriminellen vorgehen.

Bei Kaffee und Kuchen haben die Zuschauer nicht nur die Möglichkeit, sich über geeignete Präventionsmöglichkeiten bei der Münchener Polizei zu informieren, sondern können auch mit den Schauspielerinnen und Schauspielern in den direkten Dialog treten.

Dank der finanziellen Unterstützung des Münchner Sicherheitsforums e.V. sind alle Veranstaltungen kostenlos.

Jeder ist herzlich eingeladen. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte rechtzeitig beim Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089/2910-3699 an.

Die nächste Veranstaltung findet am

Mittwoch, 08.02.2023 ab 14:00 Uhr

Pfarrsaal Josephskirche, Josephsplatz 1, 80798 München

statt.

Wenn Sie das Plakat zur Veranstaltung abrufen möchten, klicken Sie bitte hier.

Die Münchner Polizei freut sich auf Ihren Besuch.