ANSBACH. (176) Am Sonntagnachmittag (05.02.2023) ereignete sich aus bislang unbekannter Ursache ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ansbach. Drei Personen mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.



Gegen 16:30 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes die Mitteilung über den Brand einer Wohnung in der Schalkhäuser Straße ein. Beim Eintreffen erster Streifen der Polizeiinspektion Ansbach konnten diese bereits eine starke Rauchentwicklung, ausgehend von einer Wohnung im ersten Obergeschoss, wahrnehmen. Während die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ansbach mit Unterstützung benachbarter Feuerwehren mit der Brandbekämpfung begannen, sperrte die Polizei den Bereich weiträumig ab.

Die Löscharbeiten dauerten noch bis in die Abendstunden des Sonntags an. Insgesamt wurden drei Personen vom Rettungsdienst versorgt. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, welche vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden konnte.

Die massive Rauchentwicklung wirkte sich auch auf den angrenzenden Bahnverkehr aus, da die Züge im betreffenden Bereich besonders langsam fahren mussten.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Ansbacher Kriminalpolizei. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Hunderttausend Euro.

Erstellt durch: Christian Seiler