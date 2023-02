HOF. In der Nacht auf Samstag stahlen Unbekannte einen Radlader in Hof. Dank guter Zusammenarbeit mit den ausländischen Behörden, konnten polnische Polizeikräfte das gestohlene Fahrzeug noch am selben Tag in Polen sicherstellen. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Am Samstagvormittag bemerkte ein Mitarbeiter einer Autovermietung das Fehlen eines gemieteten Radladers und verständigte die Polizei. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum von Freitagvormittag, 9 Uhr, bis Samstagvormittag, 10 Uhr, auf dem Firmengelände in der Straße „An der Hohensaas“ geparkt. Glücklicherweise war der Radlader mit einem GPS-Tracker ausgestattet und konnte vom Eigentümer in Polen geortet werden. Die Hofer Polizisten stellten rasch den Kontakt zu den polnischen Kollegen her. Dies ermöglichte noch am selben Tag die Sicherstellung des gestohlenen Fahrzeugs im Wert von rund 70.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof führt die weiteren Ermittlungen. Wer sachdienliche Angaben zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 mit der Kripo Hof in Verbindung zu setzen.