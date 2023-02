INGOLSTADT Wie bereits in der Pressemeldung vom 22.07.2022 berichtet wurde, ereignete sich am Donnerstag, 21.07.2022 in Ingolstadt ein Betrug der Masche Schockanruf. Eine damals 56-jährige Frau wurde hier um einen mittleren 5-stelligen Bargeldbetrag gebracht.

Im Rahmen der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Ingolstadt stehen nun Bilder, die die mutmaßliche Tatverdächtige zeigen, für die Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung.

Personen, die Angaben zu der auf den Fotos abgebildeten Frau machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0841/9343-0 zu melden.

Hinweis für die Medien:

Wir bitten um Veröffentlichung der Bilder der nachfolgenden Internetseite. Ein rechtskräftiger Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung, ausgestellt durch das AG Ingolstadt liegt vor. Die Veröffentlichung der Abbildungen erfolgt durch Plakate, auf Internetseiten der Strafverfolgungsbehörden und in der regionalen und überregionalen Presse.

Die Übernahme der Abbildungen in Online-Publikationen, z.B. Auftritte in sozialen Netzwerken, Online-Ausgaben, E-Paper, Mediatheken oder sonstigen Internetangeboten wird gestattet durch Verlinkung auf die Internetseiten der Strafverfolgungsbehörden.

Die Ausstrahlung der Abbildungen soll im regionalen und überregionalen Fernsehen erfolgen.