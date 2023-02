KEMPTEN. Ein 24-jähriger Mann wird seit Samstagnacht (04.02.2023) aus Kempten vermisst.

In der Nach von Freitag auf Samstag verschwand Gesuchte spurlos nach einem Besuch in einem Club in der Kemptener Innenstadt. Er kam nicht an seiner Wohnung in Ofterschwang an, erschien am Folgetag nicht an seiner Arbeitsstelle und ist nicht über sein Mobiltelefon erreichbar.

Personenbeschreibung: 1,75m groß, 80kg schwer, kurze, braune Haare, Vollbart. Er trägt eine olivgrüne Hose und ein dunkles T-Shirt.

Der 24-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Die Polizei Kempten (Allgäu) bittet nun um sachdienliche Zeugenhinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten unter 0831/9909-2140 oder dem Polizeinotruf 110. (PI Kempten)

Die Bayerische Polizei - 24-Jähriger aus Kempten vermisst | Öffentlichkeitsfahndung (bayern.de)

