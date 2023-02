NÜRNBERG. (174) Am Freitagabend (03.02.2023) wollte sich ein 23-Jähriger in der Nürnberger Innenstadt einer Fahrkartenkontrolle mit Gewalt entziehen. Er verletzte hierbei zwei Mitarbeiter der Nürnberger Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG).



Der 23-Jährige war gegen 23:30 Uhr in einer U-Bahn unterwegs als ihn drei Mitarbeiter der VAG an der Haltestelle Lorenzkirche nach dem Fahrschein fragten. Der 23-Jährige zog daraufhin einen Mitarbeiter an den Haaren, schubste ihn zur Seite und flüchtete in den U-Bahn-Verteiler.

Die Mitarbeiter der VAG folgten den Mann und konnten ihn noch im U-Bahn-Verteiler bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte festhalten. Hierbei kam es nochmals zu einer körperlichen Auseinandersetzung in dessen Verlauf ein weiterer VAG-Mitarbeiter leicht verletzt wurde.

Der 23-Jährige konnte vor Ort festgenommen werden und muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Petzold