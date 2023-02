ERLANGEN. (173) In der Nacht von Freitag (03.02.2023) auf Samstag (04.02.2023) brachen Unbekannte in ine Einfamilienhaus in Erlangen-Tennenlohe ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum von 16:45 Uhr bis circa 01:30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Sebastianstraße. Aus dem Anwesen entwendeten die Einbrecher Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



