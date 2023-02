ERLANGEN-HÖCHSTADT. (172) Am frühen Sonntagmorgen (05.02.2023) ereignete sich ein Sexualdelikt in Adelsdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Noch in der Nacht konnte ein 33-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden.



Gegen 01:00 Uhr teilte eine Frau der Polizei mit, dass sie Opfer eines Sexualdelikts wurde. Im Verlauf der daraufhin durchgeführten polizeilichen Ermittlungen, welche im weiteren Verlauf durch den Kriminaldauerdienst Mittelfranken geführt wurden, ergaben sich Hinweise auf einen 33-jährigen Tatverdächtigen in Adelsdorf.

Als eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch den Tatverdächtigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in dessen Wohnung festnehmen wollte, versperrte er die Wohnungstür. Nachdem zu vermuten war, dass der Mann mit einem Messer bewaffnet sein könnte, wurden Spezialeinsatzkräfte alarmiert.

Diese nahmen den Mann gegen 05:00 Uhr unter Anwendung unmittelbaren Zwangs fest. Hierbei erlitt der Mann Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der 33-Jährige unter anderem wegen des Verdachts eines Sexualdelikts dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei führt nun die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts.



Erstellt durch: Michael Petzold