ANSBACH. (170) Am Samstagnachmittag beraubten Unbekannte zwei Jugendliche im Ansbacher Stadtgebiet. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Zwei 14-Jährige waren gegen 16:00 Uhr in Begleitung von zwei Freunden zu Fuß in der Pfarrgasse unterwegs. Dort sprachen vier Unbekannte, welche aus einer Seitengasse kamen, die Gruppe an und forderte die Jugendlichen auf stehen zu bleiben.

Unter Drohung von Gewalt forderten die Unbekannten die Herausgabe von Bargeld und flüchteten daraufhin mit der Tatbeute von einem geringen zweistelligen Betrag in Richtung Reitbahn. Zuvor versuchten Unbekannten noch einen Rucksack der Jugendlichen zu entreißen, was jedoch misslang.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Unbekannten geben können, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.



