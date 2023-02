ANSBACH. (169) Am Samstagvormittag (04.02.2023) ereignete sich aus noch nicht geklärter Ursache ein Brand in einer Schreinerei in Leutershausen (Lkrs. Ansbach). Personen kamen nicht zu Schaden.



Gegen 09:00 Uhr stellte ein Mitarbeiter einer Schreinerei in Leutershausen starke Rauchentwicklung im Bereich eines Holzspänebunkers fest und verständigte die Feuerwehr. Dern alarmierten Feuerwehren gelang es nach massiven Löscheinsatz das Feuer einzudämmen.

Glücklicherweise wurden durch das Brandgeschehen keine Personen verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens aufgenommen. Bislang ergaben ich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.

Erstellt durch: Michael Petzold