BURGKIRCHEN AN DER ALZ, OT SCHREINERBAUER, LKR. ALTÖTTING. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am frühen Sonntagmorgen, 5. Februar 2023, der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand. Die Bewohner blieben unverletzt, der entstandene Sachschaden fällt mit bis zu 250.000 Euro aber erheblich aus. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Um kurz nach 04.00 Uhr morgens war ein Bewohner eines Wohnhauses in Schreinerbauer (Gemeinde Burgkirchen an der Alz) von Geräuschen geweckt worden und hatte festgestellt, dass der Dachstuhl des Einfamilienhauses in Brand stand. Der Mann verständigte die Integrierte Leitstelle (ILS), von dort aus wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Burgkirchen an der Alz, Hirten, Unterneukirchen und Halsbach in den Einsatz geschickt. Rasch gelang es den Helfern den in Vollbrand stehenden Dachstuhl des Hauses abzulöschen. Die beiden Bewohner blieben unversehrt.

Ermittler der Kriminalpolizei übernahmen vor Ort die Untersuchungen zur Brandursache. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte sich das Feuer über eine Hauswand bis zum Dachstuhl hin ausgebreitet. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Kriminalpolizei auf bis zu 250.000 Euro. Aussagen zur genauen Brandursache können derzeit nicht gemacht werden, hierzu dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn an.