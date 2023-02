NÜRNBERG. (166) Seit Freitagabend (03.02.2023) wird die 81-jährige Helga K. aus München nach einem Besuch in Nürnberg vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Die 81-Jährige Helga K. war zu Besuch in Nürnberg und fuhr am Freitagnachmittag um 17:45 Uhr vom Nürnberger Hauptbahnhof mit einem ICE wieder nach München zurück. Dort kam sie jedoch nicht an. Seitdem wird Helga K. vermisst. Suchmaßnahmen nach der Vermissten führten bislang nicht zum Auffinden von Helga K.

Der ICE hatte lediglich einen geplanten Halt gegen 18:30 Uhr in Ingolstadt. Möglicherweise stieg Helga K. hier aus. Aufgrund einer Krankheit ist nicht auszuschließen, dass sich Helga K. orientierungslos im Bereich Ingolstadt aufhält und dringend ärztliche Hilfe benötigt. Unter Umständen bestieg sie in Ingolstadt einen anderen Zug in unbekannte Richtung.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

81 Jahre alt, circa 150 cm groß, Körpergewicht circa 50 Kilogramm, schlanke Statur, dunkle schulterlange und glatte Haare. Sie ist mit einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen, einer schwarzen Mütze und einem dunkel lilafarbenem Mantel bekleidet. Zudem führte sie eine Handtasche und einen Reisekoffer mit sich.

Sollten Sie die Vermisste antreffen oder Hinweise auf den Aufenthaltsort geben können, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei unter dem Polizeinotruf 110.

