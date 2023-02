MEMMELSDORF, LKR. BAMBERG. Am Samstagnachmittag sorgte ein 36-Jähriger für einen größeren Polizeieinsatz, indem er ankündigte, schwerwiegende Straftaten begehen zu wollen. Kräfte der umliegenden Polizeidienststellen nahmen den Mann anschließend fest.

Am Samstagnachmittag verständigte eine Zeugin die Polizei, nachdem der 36-Jährige ihr gegenüber verkündet hatte, in Kürze Menschen zu verletzen. Mehrere Kräfte der Polizei Bamberg-Land, unterstützt durch Streifen der Polizei Bamberg-Stadt und der Zentralen Einsatzdienste Bamberg, nahmen den Mann widerstandslos, um kurz vor 16 Uhr, in der Waldstraße in Memmelsdorf fest. Aufgrund des psychischen Zustandes des 36-Jährigen war anschließend seine Unterbringung in einem Bezirkskrankenhaus vonnöten. Er muss sich nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten strafrechtlich verantworten.