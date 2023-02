ENGELSBERG, OT WIESMÜHL AN DER ALZ, LKR. TRAUNSTEIN. Sachschaden wohl in Millionenhöhe und eine verletzte Person. So lautet die vorläufige Bilanz nach dem Brand einer großen, gewerblich genutzten Halle im Engelsberger Ortsteil Wiesmühl an der Alz am Samstagvormittag, 4. Februar 2023. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Gegen 11.30 Uhr wurde die Polizeieinsatzzentrale am späten Samstagvormittag von der Integrierten Leitstelle (ILS) über den Brand einer gewerblich genutzten Halle im Engelsberger Ortsteil Wiesmühl an der Alz informiert. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung der Polizei waren bereits mehr als 130 Helfer der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren, 25 des Rettungsdienstes und ein Notarzt vor Ort. Die große Halle im Gewerbering, die von einem Busunternehmen genutzt wird, stand zu dieser Zeit bereits in Vollbrand.

Die zahlreichen Helfer der Feuerwehren bekämpften die Flammen und brachten diese auch rasch unter Kontrolle. Dennoch brannte die Halle fast vollständig aus und mit ihr mehrere Omnibusse, welche darin bzw. davor abgestellt waren. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber im siebenstelligen Bereich liegen. Ein Angehöriger der Feuerwehr kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Im Anschluss an die Löscharbeiten übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) aus Traunstein vor Ort für die Kriminalpolizei die ersten Ermittlungen zur Brandursache. Die weitere Sachbearbeitung liegt bei den Brandfahndern des zuständigen Fachkommissariats K1. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Untersuchungen, weshalb hierzu noch keine Aussagen getroffen werden können.