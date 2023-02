FREILASSING, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Ein bislang unbekannter Täter entriss einem Senior am Samstagmorgen, 4. Februar 2023, in Freilassing gewaltsam dessen Autoschlüssel und flüchtete mit dem erbeuteten Pkw. Das Opfer erlitt bei dem Raubüberfall Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Mit dem Mercedes des Opfers fuhr der Täter nach der Tat über die Grenze nach Österreich. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Ein 94-Jähriger aus dem Landkreis hatte am Samstagmorgen gegen 07.55 Uhr gerade seinen Pkw Mercedes in der Münchener Straße in Freilassing geparkt und war im Begriff, das Fahrzeug abzusperren, als er plötzlich von einem Unbekannten angegangen wurde. Der Angreifer entriss dem 94-Jährigen gewaltsam den Autoschlüssel und fuhr mit dem Pkw Mercedes davon. Das Opfer erlitt bei dem Angriff Verletzungen und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Den Täter konnte der 94-Jährige folgendermaßen beschreiben: männlich, Alter Mitte Dreißig, 160 – 170 cm groß, mittlere Statur, Dreitagebart, bekleidet mit schwarzer Jacke mit schwarzer Kapuze, schwarzer Mütze, trug zudem eine Tasche oder Tüte in der Hand.

Geraubt wurde der Pkw Mercedes C180, Erstzulassung 2000, Farbe silbergrau, Kennzeichen BGL-UC 79.

Nach der Tat leitete die Polizei eine Großfahndung ein, an der sich zahlreiche Streifenwagenbesatzungen, auch der Bundespolizei, beteiligten. Zur Ergreifung des Täters führte die Fahndung jedoch nicht.

Der Kriminaldauerdienst (KDD) übernahm vor Ort die ersten Ermittlungen für die Kriminalpolizei Traunstein. Gesicherten Erkenntnissen zufolge fuhr der Täter mit dem geraubten Mercedes nach der Tat über die Saalachbrücke nach Salzburg auf österreichisches Staatsgebiet. Die österreichischen Polizeibehörden wurden unverzüglich in die Fahndungsmaßnahmen mit eingebunden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein bittet um Hinweise in dem Fall:

Wer hat das Tatgeschehen in der Münchener Straße Höhe Hausnummer 16 in Freilassing beobachten können?

Wer hat das geraubte Fahrzeug (Mercedes C180, silbergrau, BGL-UC79) nach der Tat gesehen oder kann Angaben zu dessen Verbleib machen?

Wer kann der Kriminalpolizei aufgrund der Personenbeschreibung Hinweise zum Täter geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49 (0861) 9873-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein zu melden.