ALTENSTADT. Am frühen Donnerstagabend feierten Beamte der Grenzpolizeistation Pfronten einen beachtlichen Fahndungserfolg.

Im Rahmen einer Kontrolle wurden ein 30-jähriger Pkw-Führer sowie dessen Fahrzeug genauer überprüft. Hierbei konnten im Kofferraum bauliche Vorrichtungen festgestellt werden, die schnell als professionelles Schmugglerversteck identifiziert wurden. Darin wurde im weiteren Verlauf Bargeld in einer Gesamtsumme von ca. 100.000 Euro aufgefunden und sichergestellt. Zudem ergaben weitere Untersuchungen durch den zwischenzeitlich am Kontrollort eingetroffenen Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Memmingen, dass das besagte Schmugglerversteck in der Vergangenheit vermutlich dazu genutzt wurde, das Betäubungsmittel Kokain zu transportieren.

Nach Rücksprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der Beschuldigte vorläufig festgenommen und am heutigen Morgen dem Haftgericht Memmingen vorgeführt. Der zuständige Haftrichter ordnete im weiteren Verlauf die Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten an, der sich wegen des Verdachts von Betäubungsmittel-Schmuggel sowie Geldwäsche verantworten muss. Die Ermittlungen wurden zwischenzeitlich durch die örtlich zuständige Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen. (KPI Neu-Ulm)

