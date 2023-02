BAD AIBLING, LKR. ROSENHEIM. Nachdem am Dienstagnachmittag, 31. Januar 2023, bei einem auf dem Pendlerparkplatz an der Staatsstraße 2089 bei Bad Aibling geparkten Pkw ein Brand ausbrach, ermittelt nun die Kripo Rosenheim wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und ist auf der Suche nach Zeugen.

Am Dienstag, 31.01.2023, gegen 14:20 Uhr entdeckte ein Zeuge bei einem auf dem Pendlerparkplatz an der Staatsstraße 2089 geparkten Pkw der Marke Ford eine starke Rauchentwicklung. Gemeinsam mit einem weiteren Zeugen versuchte er zunächst, den Brand an dem Pkw eigenhändig zu löschen. Als ihm dies nicht gelang, verständigte er über Notruf die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei.

Der Brand konnte letztlich von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge wurde verhindert. Der entstandene Sachschaden an dem Fahrzeug dürfte nach einer ersten Schätzung im mittleren dreistelligen Bereich liegen. Beamte der Polizeiinspektion Bad Aibling übernahmen umgehend die ersten Ermittlungen zu dem Brandfall, die nun unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, vom Fachkommissariat der Kripo Rosenheim weitergeführt werden.

Auf Grund der Brandausbruchsstelle ist davon auszugehen, dass das Feuer an dem geparkten Fahrzeug vorsätzlich gelegt wurde. Daher sind die Brandfahnder der Kripo Rosenheim nun auf der Suche nach Zeugen:

Wer hat am Dienstagnachmittag, 31.01.2023, gegen 14:20 Uhr im Bereich des Pendlerparkplatzes an der Staatsstraße 2089 bei Bad Aibling verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Brand im Zusammenhang stehen könnten?

Wem sind in den genannten Bereichen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Die Kripo Rosenheim ist insbesondere auf der Suche nach dem Fahrer eines weißen Pkws mit dem Teilkennzeichen „HF“ (Kreis Herford in Nordrhein-Westfalen), der sich laut Zeugen ca. 15 Minuten vor Entdeckung des Feuers auf dem Pendlerparkplatz aufgehalten haben soll. Der Fahrer des Fahrzeugs könnte ein wichtiger Zeuge sein und wird gebeten, sich umgehend bei der Kripo Rosenheim zu melden.

Wer kann sonst Hinweise geben, die zur Klärung der möglichen Taten führen könnten?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 200-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.