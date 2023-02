0246 – Unfall auf der B17

B17/ Zubringer zur A8/ FR Nord – Am Donnerstag (02.02.2023) kam es gegen 14:00 Uhr auf der B17 zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der 55-jährige Fahrer eines Lkw wollte auf den Autobahnzubringer überwechseln. Hierbei übersah er jedoch eine bereits auf dem Zubringer fahrende 43-jährige Frau in ihrem Pkw. Der Lkw kollidierte seitlich mit dem Pkw der 43-Jährigen.

Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro.

0247 - Betäubungsmittel in Umkleidekabine aufgefunden

Rain - Am 24.01.2023 fanden Schüler der Mittelschule auf dem Schul-/Sportgelände mehrere kleine Päckchen mit weißem Pulver. Eine Untersuchung der Substanzen ergab, dass es sich um Amphetamin handelte. Aus diesem Grund wurde die Polizeiinspektion Rain von der Schulleitung der Mittelschule gebeten, eine Sicherheitsbegehung durchzuführen. Mit Zustimmung der Dienststellenleitung wurde diesem Wunsch entsprochen und eine Sicherheitsbegehung am Vormittag des 02.02.2023 durchgeführt. Zunächst wurde mit Zuhilfenahme eines Diensthundes der Außenbereich des Schulgeländes abgesucht. Im Anschluss wurde die Begehung ins Gebäudeinnere verlegt, unter anderem auch in die Sporthalle. In einer Umkleidekabine zeigte der Diensthund dann auch Betäubungsmittel an. Tatsächlich konnte in einer Umhängetasche eines Schülers Marihuana aufgefunden werden. Der hinzugezogene Schüler räumte sowohl den Besitz, wie auch den Handel mit Betäubungsmitteln am Schulgelände ein. Daraufhin wurde die Staatsanwaltschaft Augsburg über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Diese ordnete eine Wohnungsdurchsuchung beim Beschuldigten an, in deren Verlauf weiteres Betäubungsmittel aufgefunden und Sichergestellt wurde. Im Laufe weiterer polizeilicher Ermittlungen konnten insgesamt zwei Schüler als Dealer überführt werden.

0248 - Randalierer unterwegs

Langweid-Foret - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durchstreiften Unbekannte die Straßen rund um die Parkstr. bis ins Wohngebiet Waldviertel. Sie hoben Gullideckel aus, bogen einen Fahnenmasten so um, dass er in die Parkstr. ragte, legten einen mobilen Basketballkorb so ab, dass dieser teilweise auf der Straße lag und stellten einen steinernen Blumentopf auf die Motorhaube eines abgestellten Autos. Zudem rissen sie vermutlich an einem in der Waldstr. stehenden Wohnmobil einen Außenspiegel ab. Der derzeitige Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Es gibt Videoaufzeichnungen aus diesem Bereich. Diese zeigen 2 ca. 20-jährige Männer, die kurz vor 03.30 Uhr ein Anwesen im Tatortbereich betraten. Als sie die Kamera sahen, verließen sie das Grundstück wieder. Die Polizei Gersthofen ermittelt u.a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sollten weitere Geschädigte existieren, werden diese gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0821/323-1810 zu melden.