59-Jährige aus Buchloe vermisst | Öffentlichkeitsfahndung

BUCHLOE. Eine 59-jährige Frau wird seit Mittwochfrüh aus Buchloe vermisst.

Die 59-Jährige verließ am Mittwoch (01.02.2023) gegen 7 Uhr eine Wohnung in der Welfenstraße in Buchloe. Angehörige hatten die Frau dann am Donnerstagnachmittag bei der Buchloer Polizei vermisst gemeldet. Seither wird sie gesucht.

Die 59-Jährige könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden und ist auf Medikamente angewiesen. Sie könnte sich in hilfloser Lage befinden.

Auf der Suche nach der Frau bittet die Polizei um Unterstützung der Bevölkerung. (PI Buchloe)

Link zum Fahndungsaufruf mit Lichtbild und personenbezogenen Daten.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).