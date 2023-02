GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Bereits am 11. Oktober 2022 kam es in der Archstraße in Garmisch-Partenkirchen zu einem Brand einer Garage. Zwischenzeitlich übernahm die Kripo Garmisch-Partenkirchen die Ermittlungen und meldet nun einen Erfolg. Ein dringend tatverdächtiger 38-Jähriger wurde festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Am 11. Oktober 2022, gegen 08:30 Uhr, kam es zu einem Garagenbrand in der Archstraße in Garmisch-Partenkirchen. Damals konnten sich alle Personen rechtzeitig aus dem anliegenden Gebäude retten und es wurde niemand verletzt.

Der Sachschaden betrug etwa 60.000 Euro.

Aufgrund der unklaren Brandursache übernahm zum damaligen Zeitpunkt, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen die Ermittlungen.

Diese gestalteten sich über mehrere Monate hinweg sehr umfangreich und intensiv. So wurde zahlreiches Spurenmaterial gesichert, umfangreiche operative Maßnahmen und eine Vielzahl an Vernehmungen durchgeführt. Ebenso eingebunden wurde die Operative Fallanalyse (OFA) des Polizeipräsidiums München.

Nachdem eine Vielzahl an Mosaiksteinchen zusammengeführt wurde, erhärtete sich der Verdacht letztendlich gegen einen 38-jährigen Mann.

Das Amtsgericht München erließ gegen den 38-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl, aufgrund dessen er am 26.Januar.2023 durch Beamte der Kripo Garmisch-Partenkirchen festgenommen wurde. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Gegen den 38-jährigen Mann ermittelt die Kripo neben der vorgeworfenen Brandstiftung auch wegen weiteren Delikten nach dem Strafgesetzbuch.

Die Ermittlungen wurden durch die Staatsanwaltschaft München I übernommen.

Hintergrund für die Tat dürfte ein persönlicher Konflikt des Tatverdächtigen sein.