Aufmerksame Zeugen - Jugendliche bei Einbruch festgenommen

ASCHAFFENBURG / DAMM. Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Donnerstag zwei Jugendliche beim Einbruch in ein Gartenhaus beobachten. Eine Streife der Aschaffenburger Polizei konnte diese noch am Tatort festnehmen.

Gegen etwa 12:10 Uhr ging die Mitteilung über einen aktuellen Einbruch in ein Gartenhaus in der Lohmühlstraße bei der Aschaffenburger Polizei ein. Mehrere Streifen konnten die Täter, zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren, noch am Tatort festnehmen.

Diese hatten sich zuvor bereits Zutritt zu einer weiteren Gartenhütte verschafft. Die beiden Tatverdächtigen, die nun ein Strafverfahren auf Grund des besonders schweren Falls des Diebstahls erwartet, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Mittwoch, 16:45 Uhr, bis Donnerstag, 15:15 Uhr, versuchte ein Unbekannter gewaltsam einen Pkw in der Oberen Fallmühle zu öffnen, scheiterte aber offensichtlich.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

EICHENBÜHL, LKR. MILTENBERG. Zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und Donnerstag, 08:00 Uhr, wurde in einer Halle in der Bürgstadter Straße die Heckscheibe eines Traktors mutwillig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.