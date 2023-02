NÜRNBERG. (164) Am Donnerstagnachmittag (02.02.2023) mussten Beamte der Reiterstaffel Mittelfranken am Wöhrder See Pfefferspray gegen einen freilaufenden Hund einsetzen. Der Hund verhielt sich aggressiv und ging wiederholt Polizeipferde an.



Gegen 15:55 Uhr befanden sich Beamte der Reiterstaffel Mittelfranken auf einer berittenen Streife im Bereich des Wöhrder Wiesenwegs.

Als plötzlich ein freilaufender Hund aggressiv auf die Polizeipferde zu rannte und diese anbellte, forderten die Beamten den 18-jährigen Hundehalter auf, seinen Hund anzuleinen und ihn unter Kontrolle zu bringen. Trotz mehrfachen Versuchs gelang es dem Mann allerdings nicht seinen Hund anzuleinen, welcher fortlaufend die Polizeipferde bedrängte.

Als die Pferde bereits begannen zu scheuen, entschieden sich die Beamten Pfefferspray gegen den Hund einzusetzen. Nachdem der Hund besprüht wurde, konnte er unter Kontrolle gebracht und beruhigt werden.

Ob die Polizeipferde oder der Hund durch den Vorfall verletzt wurden, müssen tierärztliche Untersuchungen zeigen.

Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass der Hund keine Steuermarke trug.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost bringt den Verdacht eines Verstoßes gegen die Leinenpflicht zur Anzeige. Zudem wird geprüft, ob ein Verstoß gegen die Steuerpflicht vorliegt.

