ADELSDORF. (163) In den Abendstunden des Donnerstags (02.02.2023) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Adelsdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum zwischen 17:20 Uhr und 20:25 Uhr verschafften sich die Einbrecher mutmaßlich über die Terrassentür Zugang zu einem Anwesen in der Ringstraße und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000,00 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort. Die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl