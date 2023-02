FÜRTH. (162) Zwischen Dienstagnachmittag (31.01.2023) und Mittwochmorgen (01.02.2023) brachen Unbekannte in ein Fürther Firmengebäude ein. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr am Dienstag und etwa 05:20 Uhr am Mittwoch verschafften sich die Einbrecher mutmaßlich über eine Terassentür Zugang zu einem Firmengebäude in der Kapellenstraße. Die Täter durchsuchten die Büroräume. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet.

Der Kriminaldauerdienst übernahm die kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort. Die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl