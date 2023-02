OBERASBACH / ZIRNDORF. (161) In der Nacht von Mittwoch (01.02.2023) auf Donnerstag (02.02.2023) entwendeten Unbekannte zwei Fahrzeuge in Oberasbach und Zirndorf (Lkrs. Fürth). Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Eigentümerin eines blauen BMW X 6 (amtliches Kennzeichen N-IX472) parkte am Mittwochabend das Fahrzeug in ihrer Einfahrt in der Bachstraße in Oberasbach. Im Zeitraum zwischen 23:00 Uhr und 06:15 Uhr am Donnerstagmorgen wurde das Fahrzeug gestohlen.

Die Täter entwendeten zwischen 01:45 Uhr und 05:30 Uhr (Donnerstag) ein weiteres Fahrzeug in der Zirndorfer Gerhart-Hauptmann-Straße. Hierbei handelte es sich um einen schwarzen BMW X 5 mit dem amtlichen Kennzeichen FÜ-DS48.

Beide Fahrzeuge hatten einen Wert von jeweils knapp 50.000 Euro.

Die Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere bitten die Ermittler Anwohner, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl