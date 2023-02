LANDSHUT. Am 02.02.2023 kam es kurz vor Mitternacht zu einer starken Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in Landshut, vier Personen wurden dabei durch Rauchgase leicht verletzt.

Am 02.02.2023, gegen 23:15 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidium Niederbayern über eine starke Rauchentwicklung vom Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in Landshut in der Niedermayerstraße informiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei konnten sämtliche Personen aus dem Gebäude evakuieren. Eine 55-jährige Bewohnerin und ein 52-jähriger Bewohner des Mehrfamilienhauses erlitten leichte Verletzungen durch eine Rauchgasintoxikation und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Zwei Polizeibeamte wurden bei der Evakuierung ebenfalls durch Einatmung der Rauchgase leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden bewegt sich im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die genaue Brandursache ist noch nicht bekannt, zum jetzigen Zeitpunkt kann ein technischen Defekt nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PHK Alexander Heigl, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 03.02.2023, 10:28 Uhr