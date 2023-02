GRÄFENBERG, LKR. FORCHHEIM. Unbekannte beschmierten im Stadtzentrum von Gräfenberg verschiedene Örtlichkeiten mit Hakenkreuzen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Zu einem unklaren Zeitpunkt verschandelten Unbekannte zwei Örtlichkeiten in Gräfenberg mit ihren Schmierereien. In der Bayreuther Straße und Am Michelsberg brachten sie mit einem schwarzen Filzstift jeweils ein handtellergroßes Hakenkreuz an einer Hauswand und einem Laternenmast an. Es wird wegen Sachbeschädigung und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Melden Sie sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.